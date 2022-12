A Montemiletto (AV) arriva la seconda edizione Presepe Vivente “La Nascita”

Il suggestivo borgo di Montaperto, frazione del comune di Montemiletto nel cuore dell’Irpinia, verrà avvolto dalla magia del Natale nel mese di dicembre grazie alla seconda edizione del Presepe Vivente- La Nascita. La Pro Loco, in collaborazione con le associazioni del posto e la Parrocchia del SS.Rosario, offrirà ai visitatori la possibilità di condurre un percorso itinerante attraverso le stradine caratteristiche del borgo storico.

Il punto di partenza per catapultarsi direttamente nella Betlemme dell’anno zero è la storica Piazza Regina Elena, nel cuore di Montaperto, dalla quale si dirameranno le attrazioni caratteristiche delle tre serate. Tra figuranti nelle vesti di artigiani dediti alla costruzione di utensili, pastori seguiti da animali al pascolo, fedeli portatori di doni al Signore appena nato, si incontreranno musicisti ed abili intrattenitori che con musiche e canti accompagneranno i partecipanti lungo la passeggiata. Osterie sempre aperte scalderanno le gelide serate del 28/29/30 dicembre con pasti caldi e buon vino, tipiche eccellenze del territorio stesso.

Cori angelici, stoffe pregiate, luci d’atmosfera: la notte della Nascita di nostro Signore non è mai stata così reale e la sua reinterpretazione fedele alle scritture, rappresenterà uno dei momenti più suggestivi ed emozionanti del Natale a Montemiletto. Per l’occasione la Pro Loco darà inoltre la possibilità ai visitatori di scrutare le bellezze storiche ed architettoniche caratteristiche del borgo di Montaperto.

Il desiderio non è solo quello di allietare la comunità tutta con un evento magico e pregno di spirito natalizio , ma anche quello di promuovere e valorizzare il patrimonio storico e culturale di Montemiletto ,con la sua frazione, incentivandone così il turismo e la crescita.