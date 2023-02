SPERONE. Festa del Maio di Sant’Elia. Il Programma

Sperone si prepara a festeggiare il Maio in onore di Sant’Elia. Si inizia domenica 12 febbraio con il taglio, l’appuntamento è per le ore 6,30 in piazza Luigi Lauro dove ci sarà il raduno per poi partire per la Montagna, il taglio avverrà in località “Fontana di Sperone” dove poi i partecipanti si raduneranno per il pranzo. Domenica 19 febbraio, la Notte del Maio che grazie alla banda musicale del Maestro Andrea Lippiello si percorreranno le strade cittadine. Lunedì 20 Febbraio 2023 il clou con la sfilata per le strade cittadine a partire dalle ore 8,00 da via Funari e arrivo nel piazzale Sant’Elia dove il mio sarà issato. Nel pomeriggio dopo la processione del Santo si terrà la tradizionale asta del Maio e poi il Fucarone a seguire uno spettacolo musicale.