SOLOFRA (AV): Sequestrata conceria abusiva e denunciato l’amministratore unico

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con il NORM – Aliquota Carabinieri della Compagnia di Solofra, a seguito di controlli eseguiti di iniziativa per il contrasto del fenomeno dell’inquinamento del “Fiume Sabato”, si recavano in Solofra presso la sede operativa di un’azienda. Sulla base degli accertamenti effettuati, si procedeva a deferire in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria, un 40enne del posto, in qualità di amministratore unico

dell’attività. Nello specifico, i Carabinieri appuravano che l’attività, dedita alla preparazione e concia delle pelli in cuoio, era svolta in totale assenza di autorizzazione. Inoltre, si appurava lo scarico di reflui industriali direttamente in fogna senza la presenza di vasca di prefiltraggio e disoleazione.

Pertanto, i militari procedevano al sequestro dell’opificio e delle relative attrezzature, per una superficie complessiva di circa 500 metri quadrati e per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.

I controlli dei Carabinieri continueranno senza sosta nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.