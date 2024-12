Avellino: Fratelli d’Italia celebra il Natale con il Vice Ministro Cirielli e l’Europarlamentare Gambino

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Avellino organizza il tradizionale scambio degli auguri natalizi, che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 15:30, presso la sede del partito situata in Corso Vittorio Emanuele II.

L’evento vedrà la partecipazione di ospiti illustri: il Vice Ministro per gli Affari Esteri, on. Edmondo Cirielli, e il Vicepresidente della Commissione per gli Affari Esteri del Parlamento Europeo, on. Alberico Gambino.

Questa sarà un’occasione non solo per brindare insieme al Santo Natale e al nuovo anno, ma anche per fare un bilancio delle attività politiche svolte nel corso del 2024. Durante l’incontro si discuteranno i successi raggiunti e si delineeranno le priorità per il 2025, con un focus sulle strategie di sviluppo e sul rafforzamento economico delle aree interne del Mezzogiorno.

La coordinatrice provinciale, Ines Fruncillo, ha sottolineato l’importanza di questo momento di condivisione, che rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita del partito. “Siamo e saremo sempre impegnati nell’elaborazione di progettualità funzionali al rafforzamento economico delle aree interne del Sud Italia, proponendo una visione di sviluppo capace di garantire condizioni di benessere diffuso,” ha dichiarato.

L’appuntamento è aperto a tutti i simpatizzanti e sostenitori del partito, che avranno l’opportunità di confrontarsi con i rappresentanti delle istituzioni e di contribuire alla definizione di una linea politica sempre più incisiva e vicina ai bisogni del territorio.