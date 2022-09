SOLOFRA. Anziana intrappolata nell’auto sommersa dall’acqua tratta in salvo dai Carabinieri

A causa della forte pioggia che nella serata di ieri ha imperversato in molti comuni dell’Irpinia, al “112” sono pervenute numerose richieste di intervento.

In tale contesto a Solofra, in via Principe Amedeo, un’anziana automobilista, rimasta intrappolata nell’auto in panne, è stata tratta in salvo dai Carabinieri della Compagnia di Solofra, intervenuti unitamente a personale della Polizia Locale e della Protezione Civile Comunale.

Fortunatamente nulla di grave per la donna liberata dall’auto semisommersa: solo tanto spavento per il pericolo corso.