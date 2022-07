Sirignano – Nancy Coppola e la sua dedica speciale al paese e alla compianta cugina

Ieri sera l’artista Nancy Coppola si è esibita a Sirignano ed oggi, sul suo profilo Facebook ufficiale, ha postato una dedica molto speciale per Sirignano e per la cugina scomparsa anni fa.

“Stasera ho cantato per SIRIGNANO un paesino che è dentro me. Ho abitato lì da piccola e sono cresciuta con i miei zii e i miei cugini. Cantando mi sono passati avanti tutti i miei ricordi e il viso di mia cugina Nunzia Coppola che purtroppo non c’è più, un brutto male la porto’ via. Stasera ho rivisto alcuni zii e alcuni cugini …che gioia.

Grazie al sindaco di Sirignano per avermi riportata indietro col tempo”.