MONTORO. Borgosalus, si chiude in bellezza presso il Santuario di San Pantaleone

La kermesse si avvia alla conclusione con le sue giornate finali-

Lotta alla sedentarietà sarà al centro del Borgosalus sabato 30 luglio. Dalle ore 16 si camminerà per la natura del territorio montorese, a creazione di un felice connubio tra la lotta alla sedentarietà e il territorio concepito come fonte di benessere. La partenza è fissata per le 16 presso la Piazza Don Alfredo Iasozzialla frazione Borgo di Montoro, sede della Pro Loco Circolo San Pantaleone. Dalla piazza si procederà all’esplorazione della natura lungo i meravigliosi paesaggi offerti dal circondario, con una sosta presso il Taurus Ranch, ove i partecipanti entreranno in contatto con il mondo equestre; qui saranno consegnati ai presenti una maglietta e una merenda. Con questa iniziativa, la rassegna si avvia felicemente verso il gran finale, in programma domenica 31 luglio.