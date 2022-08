Sirignano -Festeggiamenti in onore di Sant’Andrea Apostolo

Oggi i sirignanesi rendono omaggio al loro Patrono, Sant’Andrea Apostolo con i festeggiamenti solenni. Stamane lo sparo dei botti e le campane a festa hanno richiamato l’attenzione dei tanti fedeli che si sono riversati in strada e in piazza per assistere alla tradizionale marcia dei Battenti. Terminata la processione devozionale è stata celebrata la Santa Messa da Monsignor Beniamino Depalma, Vescovo emerito di Nola e concelebrata da don Justine D. Raj. “Dio è sempre al nostro fianco, non dobbiamo dimenticarlo mai. La nostra fede la dobbiamo testimoniare”così padre Beniamino.

Nel pomeriggio alle 16.30 di terrà la solenne processione per le strade del paese. (L. Carullo)