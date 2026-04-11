Sinner domina e vola in finale: Zverev travolto a Montecarlo

L’azzurro si impone 6-1 6-4 in poco più di un’ora: prima finale nel Principato e ottava vittoria consecutiva contro il tedesco.

Jannik Sinner non si ferma più.

A Montecarlo l’azzurro gioca una semifinale perfetta e supera Alexander Zverev con un netto 6-1 6-4, conquistando per la prima volta la finale nel Principato.

Una prova di forza, pulita, autoritaria. Mai davvero in discussione.

Il match si mette subito in discesa: break immediato e ritmo imposto fin dai primi scambi. Sinner è solido al servizio, preciso in risposta e soprattutto superiore negli scambi da fondo, dove riesce a comandare il gioco con continuità. Il primo set scivola via rapidamente, senza concedere nulla.

Nel secondo parziale Zverev prova a restare agganciato, ma la sensazione è sempre la stessa: Sinner ha il controllo. Quando serve, accelera. E al momento giusto piazza il colpo decisivo. Il break arriva nel finale e chiude definitivamente i conti.

Numeri che parlano chiaro: stessa percentuale di prime in campo, ma rendimento completamente diverso. L’azzurro domina nei punti importanti e neutralizza l’arma principale del tedesco, il servizio.

Per Sinner è l’ottava vittoria consecutiva contro Zverev, un dato che certifica un dominio ormai totale nei confronti diretti. Ma soprattutto è la conferma di uno stato di forma straordinario: terza finale consecutiva in un Masters 1000 in questa stagione.

Adesso l’ultimo atto.

E un altro traguardo da inseguire.

Risultato:

Sinner b. Zverev 6-1 6-4