Pietrastornina (AV) – Attivato il piano provinciale persone scomparse: in corso le ricerche dei Carabinieri per una 63enne

È stato attivato dalla Prefettura di Avellino il Piano Provinciale per le Persone Scomparse per coordinare le ricerche di Villano Anna Grazia, 63enne di cui si sono perse le tracce nel territorio del comune di Pietrastornina.

Secondo quanto denunciato ai Carabinieri, la donna si sarebbe allontanata questa mattina, intorno alle ore 11:00, senza fare più ritorno.

La scomparsa è stata segnalata all’Autorità competente e sono state avviate le attività di ricerca previste dal protocollo provinciale, con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e degli enti preposti alle operazioni di soccorso e monitoraggio del territorio.

La donna è alta circa un metro e cinquantacinque, ha corporatura robusta, carnagione chiara e capelli lunghi di colore nero.

Al momento dell’allontanamento indossava una maglietta nera con strisce bianche sulle spalle, jeans e scarpe nere.

Chiunque abbia notizie utili o ritenga di averla vista è invitato a contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112.