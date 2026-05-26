Altavilla Irpina (AV)- Tentativi di truffa, il Comune invita alla massima attenzione.

L’amministrazione comunale di Altavilla Irpina ha diffuso un avviso rivolto alla cittadinanza per segnalare alcuni tentativi di truffa verificatisi negli ultimi giorni sul territorio comunale. Episodi che sarebbero già stati segnalati ai Carabinieri, con l’avvio delle attività di competenza e la raccolta di una denuncia relativa a un tentativo andato a segno.

Nel messaggio diffuso dal Comune si invita la popolazione, in particolare le persone anziane, a prestare la massima attenzione a telefonate o visite sospette da parte di soggetti che si presentano come avvocati o professionisti, riferendo false situazioni urgenti e chiedendo denaro o oggetti di valore.

L’amministrazione ha inoltre precisato che non si tratta di persone appartenenti alle forze dell’ordine, ma di individui che utilizzano false identità professionali per ingannare i cittadini.

Tra le raccomandazioni rivolte alla popolazione vi sono quelle di non consegnare soldi o beni a sconosciuti, contattare sempre familiari prima di prendere decisioni e chiamare immediatamente il 112 in caso di dubbi.

“La sicurezza della comunità passa anche dalla collaborazione e dall’attenzione di ciascuno”, si legge nell’avviso diffuso dal Comune, che invita i cittadini a condividere le informazioni soprattutto con parenti e conoscenti anziani, maggiormente esposti a questo tipo di raggiri. (Andrea Squittieri)