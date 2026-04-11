Primavera, Napoli beffato: da 0-2 a 2-2 contro la Roma

Azzurrini avanti dopo cinque minuti con Gambardella e Raggioli, poi la rimonta giallorossa nella ripresa: un punto che lascia l’amaro in bocca.

Occasione sprecata per il Napoli Primavera, che si fa rimontare dalla Roma e torna dalla capitale con un pareggio che pesa. Finisce 2-2, dopo una gara iniziata nel migliore dei modi e sfuggita nella seconda parte.

L’avvio degli azzurrini è da sogno. Dopo appena tre minuti Gambardella sblocca il match di testa su cross perfetto, e al 5’ arriva subito il raddoppio: recupero alto, azione veloce e Raggioli finalizza per lo 0-2. Un inizio che sembra indirizzare la gara.

Il Napoli gestisce il vantaggio nella prima frazione, concedendo poco e rischiando solo su qualche iniziativa della Roma, ben controllata da Ferrante. I giallorossi provano a reagire ma senza riuscire a trovare il varco giusto.

Nella ripresa però cambia tutto. La Roma cresce, aumenta la pressione e trova il gol che riapre la partita al 67’ con Marchetti, bravo a sfruttare una respinta corta. Il Napoli accusa il colpo e fatica a rialzare il baricentro.

I cambi non bastano a contenere la spinta giallorossa e all’80’ arriva il pareggio: azione sviluppata sulla sinistra, palla in mezzo e Paratici trova il tocco vincente per il definitivo 2-2.

Nel finale gli azzurrini provano a reagire, ma senza lucidità. Da segnalare anche tensione nei minuti conclusivi, con un doppio rosso per la panchina del Napoli e diversi cartellini.

Il triplice fischio lascia l’amaro in bocca: il Napoli muove la classifica ma spreca una grande occasione, dopo essere stato avanti di due gol. Ora gli azzurrini restano appaiati al Sassuolo, in attesa degli altri risultati.

Un pareggio che pesa più di una sconfitta.