Si chiude la seconda edizione delle Olimpiadi Fraincanti: il 28 maggio, allo stadio comunale di Frattaminore

A conclusione della settimana di gare con protagonisti bambini e ragazzi delle scuole dell’area nord di Napoli, sabato 28 maggio allo Stadio Comunale di Frattaminore è in programma la FESTA DELLE OLIMPIADI FRAINCANTI, una giornata ricca di eventi rivolta a tutta la cittadinanza. Giunta alla seconda edizione, l’iniziativa è promossa dal Comune di Frattaminore e dalla rete di partner del progetto “Fraincanti”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

La lunga giornata di attività prenderà il via alle ore 10 con le finali dei diversi tornei (calcio a 5, pallavolo, corsa, tiro con l’arco, lancio del peso, salto in alto, staffetta) che hanno visto la partecipazione degli alunni delle scuole I.C. Colombo e I.C. Novio Atellano di Frattaminore, I.C. Capasso-Mazzini e Scuola Media Massimo Stanzione di Frattamaggiore, I.C. Matteotti-Cirillo di Grumo Nevano e I.C. Stanzione di Orta di Atella.

Dalle 10.30 si terrà, invece, la gara podistica rivolta ad adulti e giovani dai 13 anni in su. Per partecipare alla corsa basterà inviare un messaggio WhatsApp al numero 379.1122065, indicando nome, cognome ed età e come oggetto “iscrizione Gara Podistica”.

A seguire, le premiazioni dei vincitori e vincitrici delle gare sportive, oltre alla premiazione di tre cittadini che si sono contraddistinti per il loro contributo e partecipazione nella comunità di Frattaminore.

La giornata proseguirà con un pomeriggio di giochi, esibizioni musicali e attività per grandi e piccoli. Dalle 18 sono in programma le esibizioni del Centro Studi Danza di Tiziana Dirasco e di Giusy Dance, gli interventi musicali di DJ Luca Pugliese e il live del trapper Michele Lettera in arte “Ridl”.

In serata, alle ore 20, il concerto acustico del polistrumentista partenopeo Gabriele Esposito. Il giovane cantautore classe 1998 che si è fatto conoscere dal grande pubblico dopo aver partecipato alla decima edizione di X Factor.

L’evento si svolge nell’ ambito delle attività del progetto “Fraincanti – Frattaminore in Cantiere” realizzato dal Comune di Frattaminore e Cantiere Giovani con il contributo dell’impresa sociale Con I Bambini. Il progetto, avviato nel 2020, nel primo anno di attività ha coinvolto 350 bambini in attività educative, 150 giovani partecipanti alle attività sportive, 600 cittadini in attività sociali e culturali. È realizzato in partenariato con: Rete CSL – Coordinamento per lo Sviluppo Locale, Ass. CAM – Centro Animazione Missionaria, Ass. Progetto Famiglia Solidale Agro Aversano, Ass. Progetto Esserci, Ass. Reattivamente, I.C. Colombo, I.C. Novio Atellano, Parrocchia S. Simeone, Parrocchia S. Maurizio, Rete Iter.

