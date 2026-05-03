Servizio Civile Universale, pubblicato il calendario dei colloqui: date, orari e sedi

È stato pubblicato il calendario ufficiale dei colloqui per il Servizio Civile Universale 2026, passaggio fondamentale per tutti i candidati che hanno presentato domanda ai progetti attivi sul territorio.

Nella locandina sono riportate in maniera dettagliata le date, gli orari e le sedi di convocazione, suddivise per enti e comuni coinvolti. Le selezioni si terranno nel corso del mese di maggio in diverse località della Campania.

Le prime convocazioni sono fissate per il 9 maggio a Fisciano. A seguire, i colloqui proseguiranno il 12 e 13 maggio a Maddaloni, il 15 maggio a Baiano, il 19 maggio ad Avellino, il 23 maggio a Napoli presso il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore, il 25 maggio nuovamente ad Avellino e infine il 27 maggio a Baiano.

Ogni giornata è dedicata a specifici enti e progetti, tra cui Comuni, associazioni e realtà del territorio impegnate nel Servizio Civile.

Per consultare tutte le informazioni utili, verificare la propria convocazione e approfondire i progetti per i quali è stata presentata candidatura, è possibile visitare il sito dell’Associazione Nuova Dimensione:

www.nuovadimensione.eu

Il colloquio rappresenta una fase decisiva del percorso di selezione, durante la quale verranno valutate motivazioni, competenze e attitudini dei candidati.

L’iniziativa rientra nel programma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e coinvolge numerosi giovani chiamati a intraprendere un’esperienza formativa e di impegno civico al servizio della comunità.