Napoli, si rinnova il miracolo di San Gennaro: sangue sciolto durante la traslazione delle reliquie.(foto)

NAPOLI – Si è rinnovato anche quest’anno il miracolo di San Gennaro. Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le ore 17, il sangue del Santo Patrono si è sciolto sul sagrato del Duomo, tra la partecipazione e l’emozione di migliaia di fedeli, cittadini e turisti.

L’evento si inserisce nella tradizionale traslazione delle reliquie di San Gennaro, appuntamento che cade il primo sabato di maggio e rappresenta il primo dei tre momenti dell’anno in cui si attende il prodigio della liquefazione del sangue.

La processione è partita dal Duomo e ha attraversato il centro storico, accompagnata dai busti dei santi compatroni, fino a raggiungere la Basilica di Santa Chiara. Tra i 51 busti presenti, anche quello di Santa Patrizia, legata a un analogo fenomeno di liquefazione del sangue, particolarmente sentito dalla devozione popolare.

A Santa Chiara si è poi svolta la celebrazione solenne, durante la quale è stato annunciato ufficialmente l’avvenuto prodigio. La Santa Messa è stata presieduta dall’arcivescovo di Napoli, il cardinale Don Mimmo Battaglia, che nella sua omelia ha lanciato un forte messaggio di pace:

«Disarmarsi fa paura, molto più che armarsi», ha affermato, invitando a riscoprire il valore del dialogo e della non violenza. E ha aggiunto: «Napoli non è chiamata a essere potente, ma profetica».

Alla cerimonia hanno preso parte anche numerose autorità istituzionali, tra cui il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo Teresa Armato, la vicesindaca e assessora all’Urbanistica Laura Lieto e il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Presente anche l’attrice Marisa Laurito.

Una tradizione che si rinnova ogni anno e che continua a rappresentare uno dei momenti più intensi e identitari per la città di Napoli, capace di unire fede, storia e partecipazione popolare.