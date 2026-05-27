Scomparsa onorevole Gargani, il cordoglio del presidente Buonopane

“A nome personale e dell’Amministrazione Provinciale esprimo profondo cordoglio per la dipartita dell’onorevole Giuseppe Gargani. Tra gli altri e prestigiosi ruoli istituzionali ricoperti, anche quello di presidente della Provincia di Avellino. L’elezione avvenne il 15 settembre 1970. L’onorevole Gargani lascia un segno importante nelle istituzioni italiane ed europee. Il suo contributo straordinario resterà patrimonio di memoria e di valori per le future generazioni”. Così il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.