Il Pd irpino ricorda Giuseppe Gargani: “Protagonista autorevole della storia politica italiana”

AVELLINO – La federazione provinciale del Partito Democratico di Avellino esprime il suo più sentito cordoglio per la scomparsa dell’onorevole Giuseppe Ministro, protagonista di una stagione politica irripetibile per l’Irpinia, la Campania e l’Italia.

“Con la scomparsa dell’onorevole Giuseppe Gargani – dichiara Marco Alaia, segretario provinciale del Pd d’Irpinia – l’Italia e il Mezzogiorno perdono uno dei protagonisti più autorevoli della storia politica e istituzionale del secondo Novecento. Storico esponente della Democrazia Cristiana, illustre giurista e Sottosegretario alla Giustizia, Gargani ha saputo coniugare un altissimo profilo istituzionale con un legame viscerale e mai interrotto verso la sua amata Irpinia”.

“Dell’onorevole Gargani – commenta Maurizio Petracca, capogruppo Pd presso il Consiglio Regionale della Campania – non si può non ricordare la sua grande capacità di elaborazione di pensiero politico associata alla passione civile e ad un potente senso dello Stato. Gargani è stato testimone di una fase politica importante per il nostro territorio provinciale, quel territorio che ha sempre amato e che è sempre stato l’orizzonte del suo agire e del suo impegno in politica”.