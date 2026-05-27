Ordine degli Architetti di Avellino, approvati all’unanimità i bilanci 2026: “Fiducia e coesione della categoria”

Avellino, 27 maggio 2026 – Si è svolta nel pomeriggio di oggi, presso la Sala del Circolo della Stampa di Avellino, l’assemblea ordinaria dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Avellino dedicata all’approvazione del bilancio sociale 2026. Un appuntamento partecipato che ha rappresentato non solo un momento di verifica amministrativa, ma anche un’occasione di confronto sulle prospettive future della categoria e sulle linee strategiche dell’ente. Ad aprire i lavori sono stati il presidente dell’Ordine degli Architetti irpini, Vincenzo De Maio, il vicepresidente Alessandra Trivelli e il segretario Evelin Sampietro, che hanno sottolineato il valore della condivisione e della trasparenza nella gestione delle attività ordinistiche. Nel corso dell’assemblea è intervenuto anche il tesoriere Vincenzo D’Amato, illustrando nel dettaglio tutte le operazioni economiche e finanziarie realizzate dall’Ordine nel corso del 2025, insieme alla programmazione previsionale delle attività per il 2026. Particolare attenzione è stata dedicata agli investimenti destinati alla formazione professionale, ai servizi per gli iscritti e alle iniziative di valorizzazione del ruolo sociale dell’architetto sul territorio. Al termine della discussione, sia il bilancio consuntivo sia quello preventivo sono stati approvati all’unanimità dai presenti, confermando la condivisione dell’impostazione amministrativa adottata dal Consiglio dell’Ordine.

«L’approvazione unanime dei bilanci rappresenta un segnale importante di fiducia e coesione della nostra comunità professionale – ha dichiarato il presidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Avellino, architetto Vincenzo De Maio –. Continueremo a lavorare con responsabilità e visione, puntando su qualità, formazione e presenza attiva dell’Ordine nei processi di trasformazione del territorio».