Summonte, climber precipita durante un’arrampicata: soccorsa e trasportata in ospedale con l’elisoccorso. VIDEO

SUMMONTE – Attimi di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi presso la falesia di Summonte, in provincia di Avellino, dove una climber è rimasta ferita in seguito a una caduta avvenuta durante un’arrampicata su una via multipitch.

La donna stava affrontando la salita insieme al proprio compagno di cordata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata nel corso della progressione, riportando un trauma ad un arto inferiore.

Immediata la richiesta di soccorso. Il compagno di cordata, dopo essere riuscito a calarla fino alla base della parete, ha allertato i soccorsi consentendo l’attivazione tempestiva della macchina operativa.

Sul posto è intervenuta una squadra territoriale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, partita dalla Centrale Operativa Regionale. Contestualmente è stato allertato anche l’elisoccorso 118 di Salerno, che ha provveduto a calare tramite verricello il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria direttamente nell’area dell’incidente.

Una volta raggiunta, la climber è stata immediatamente stabilizzata dal personale sanitario e successivamente recuperata a bordo dell’elicottero per il trasferimento presso l’ospedale di Avellino, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Illeso il compagno di cordata, che è stato raggiunto dai tecnici del CNSAS e accompagnato a valle in totale sicurezza.

Nell’area dell’intervento si sono portati anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, a supporto delle operazioni di soccorso.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della prudenza durante le attività in ambiente montano e dell’efficienza della rete di soccorso specializzata, fondamentale per interventi rapidi e coordinati in contesti particolarmente complessi.