Promesse di nozze a Mugnano: Filomeno Soriano e Stefania Romanini pronti al grande passo

Mugnano si veste di gioia per un momento speciale che unisce due cuori: Filomeno Soriano e Stefania Romanini hanno ufficializzato le loro promesse di nozze, segnando l’inizio di un nuovo e meraviglioso capitolo della loro vita insieme.

La notizia ha riempito di felicità familiari e amici, che con affetto e partecipazione condividono questo importante traguardo. Un legame costruito su amore, rispetto e complicità che oggi si rafforza con una promessa solenne, preludio del futuro matrimonio.

In questo giorno così significativo, giungano a Filomeno e Stefania i più sinceri auguri da parte di tutti i loro cari: che il loro cammino insieme sia ricco di serenità, gioia e sogni realizzati.

Auguri di cuore dagli amici e dai familiari.