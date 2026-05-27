Incidente sulla Statale 7 Bis a Sperone: traffico in tilt per veicoli fermi sulla carreggiata

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la Statale 7 Bis, meglio conosciuta come via Nazionale delle Puglie, nel territorio di Sperone.

Per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati lievemente un’autovettura e una moto. Fortunatamente, il conducente del mezzo a due ruote non avrebbe riportato particolari conseguenze.

Dopo l’impatto, i veicoli sono rimasti fermi sulla carreggiata in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine, intervenute per l’espletamento delle formalità di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato notevoli rallentamenti alla circolazione, con lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito, a causa delle difficoltà nell’attraversare il tratto interessato dal sinistro.