Premio Cimitile 2026, venerdì in Regione Campania la presentazione della XXXI edizione

Venerdì 29 Maggio alle ore 14.00 nella sala Giunta della Regione Campania, in via S. Lucia, 81 – Napoli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della trentunesima edizione della rassegna letteraria nazionale “Premio Cimitile 2026” .
Interverranno: Onofrio Giustino Angelo Cutaia, Assessore alla Cultura della Regione Campania; Francesco Giorgino, giornalista, scrittore, Presidente del Comitato scientifico del Premio Cimitile; Giuseppe Bencivenga, Consigliere della Città Metropolitana di Napoli; Carmine Greco, Vicesindaco di Cimitile; Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Diego Guida, Editore.