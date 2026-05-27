Marco Grossi: “Peppino Gargani, il garbo della politica e la forza delle idee”

Peppino Gargani e’ stato un politico garbato e al tempo stesso un fine giurista. Una persona perbene, fedele fino all’ultimo minuto al cattolicesimo democratico. Un intelletuale vero.

La sua scomparsa impoverisce notevolmente sul piano culturale la nostra Provincia’, la politica in generale e il livello del dibattito.

Sul piano personale ho avuto il piacere di conoscerlo , di ragionare di politica con lui , di leggere i suoi libri . Non sempre abbiamo avuto la stessa opinione ma questo non e’ stato mai da ostacolo al nostro rapporto fondato su rispetto reciproco.

Ricordo il convegno con l’onorevole al Comune di Grottolella nell’ottobre del 2014, dove si parlava di Europa e di Istituzioni comunitarie come guida dei processi politici degli Stati Membri.

L’Europa per Gargani ha sempre rappresentato il vero orizzonte da seguire per costruire una vera e vissuta ” cittadinanza Europea”.

La nostra Provincia perde un degno figlio della nostra terra che ha rappresentato le istituzioni italiane ed europee veramente con disciplina onore e competenza.

Marco Grossi Vice Sindaco del Comune di Grottolella –