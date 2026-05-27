Mugnano del Cardinale, giovedì 28 maggio intervento di disinfestazione sul territorio comunale

MUGNANO DEL CARDINALE – Il Comune informa la cittadinanza che nella giornata di giovedì 28 maggio 2026, a partire dalle ore 4:30 del mattino, sarà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida sull’intero territorio comunale.

L’operazione, disposta su incarico dell’A.S.L. di Avellino, sarà eseguita da una associazione temporanea d’imprese specializzata nel settore della sanificazione ambientale, attraverso l’utilizzo di un prodotto a base di cipermetrina, finalizzato al controllo e alla riduzione della presenza di insetti adulti.

Per consentire il corretto svolgimento dell’intervento e garantire la sicurezza pubblica, l’amministrazione comunale invita tutti i cittadini ad osservare alcune semplici ma importanti precauzioni durante il passaggio dei mezzi operativi.

In particolare, si raccomanda di tenere chiuse porte e finestre, di non lasciare all’esterno alimenti o panni stesi, di evitare di sostare nelle immediate vicinanze dei mezzi impegnati nelle operazioni di irrorazione e di mettere al riparo animali domestici, ciotole e recipienti contenenti acqua o cibo.

L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e tutela dell’igiene pubblica programmate sul territorio comunale, con l’obiettivo di assicurare condizioni ambientali più salubri e contrastare la proliferazione di insetti, soprattutto in vista dell’aumento delle temperature.

Dal Comune l’invito alla massima collaborazione da parte della cittadinanza per consentire il pieno successo dell’operazione.