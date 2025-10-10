Seconda Categoria – Girone C: al via la stagione 2024/2025

Sabato 11 e domenica 12 ottobre – In campo per la prima giornata.

Parte il campionato di Seconda Categoria Campania – Girone C, con la prima giornata in programma tra sabato 11 e domenica 12 ottobre.

Un girone ricco di storia e passione, con formazioni pronte a inaugurare la nuova stagione nel segno dell’entusiasmo e della tradizione calcistica locale.

1ª giornata – Le partite

Sabato 11 ottobre – ore 15:30

• Atletico Baiano 2015 – G. Carotenuto

• Quinque De Roca – Rinascita Marzanese

• Visciano Calcio – Contrada Forino

Domenica 12 ottobre

• Ore 10:00 – Sol Sports Club – Avella FC

• Ore 15:00 – Salza Irpina 1999 – Atletico Sirignano

• Ore 15:30 – Serino 1928 – Cicciano

• Ore 18:30 – Real Avellino – Santa Lucia di Serino

Nel Girone C figurano società blasonate come il G. Carotenuto, il Serino 1928 e il Cicciano, mentre l’Avella FC parte tra le favorite per la vittoria finale.

Il campionato riunisce squadre provenienti dall’Avellinese, dal Mandamento Baianese, dal Vallo di Lauro e dall’Agro Nolano, aree da sempre legate da una forte tradizione calcistica e da una sana rivalità sportiva.