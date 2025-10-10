Forino (Av): Via Provinciale 239 di Castello, ecco la Luce in fondo al tunnel . Stanziati 3 Milioni di Euro per l’ arteria stradale che conduce al Santuario del Santo Patrono San Nicola di Bari

E’ dall’ anno 2016 che noi di Bassa Irpinia ci siamo resi disponibili nel trattare la grave situazione di precarietà in cui imperversava ed imperversa la Strada Provinciale n. 239 che da Forino conduce alla frazione di Castello. Per i forinesi non una strada qualunque , primo perché conduce ad una sua frazione , poi perché questa arteria conduce ad un importante Santuario dell’ Irpinia , vale a dire al Santuario di S Nicola meta di pellegrini sia forinesi che forestieri in tanti momenti dell’ anno. Un posto incantevole precluso da questo nevo chiamato Strada , il quale ha tante volte fermato , stoppato , per le sue precarissime condizioni viarie , la volontà di turisti e pellegrini di raggiungere lo stesso agevolmente .Frane , smottamenti, asfalto intersconnesso sono stati un grande ostacolo per tanti o forse per tutti.

Ora però la Luce in fondo al Tunnel con lo stanziamento di Tre Milioni di Euro da parte della Regione Campania al Comune di Forino , il quale ha deciso di stanziare e scommettere tantissimo per questo incantevole posto , caro anzi carissimo alla gente locale. Ecco il soddisfatto comunicato del Sindaco Olivieri che cimenta l’ univoca volontà di questo importa traguardo sperare ed auspicato da moltissimi anni . Così il Sindaco Olivieri :”È notizia di oggi che la Regione Campania ha approvato il finanziamento per il completamento del programma di messa in sicurezza riammodernamento della rete stradale. Al Comune di Forino sono stati riconosciuti interventi per una somma complessiva di 3.000.000 di euro.

Abbiamo scelto, come Amministrazione, di non partecipare in forma associata, proprio per destinare l’intero finanziamento alle nostre strade comunali.

Questo ci permetterà di intervenire su arterie fondamentali per la nostra comunità. In particolare, l’intervento si focalizzerà sulla strada per Castello e Santuario di San Nicola e su via Astollella, due arterie viarie fondamentali che necessitavano di essere messe in sicurezza ed adeguate.Si tratta di un risultato di straordinaria importanza, che rappresenta un passo concreto per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo del nostro territorio.

Un sentito ringraziamento alla Regione Campania per l’attenzione e il sostegno e al nostro ufficio tecnico comunale per la professionalità.

Un altro importante risultato ottenuto.” Daniele Biondi