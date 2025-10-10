Prima Categoria – Girone E: il programma della 3ª giornata

Sabato 11 e domenica 12 ottobre – Tutte le gare e la classifica aggiornata.
Terzo turno nel Girone E di Prima Categoria Campania, con partite distribuite tra sabato 11 e domenica 12 ottobre.
In vetta c’è il Rocca San Felice, ancora a punteggio pieno dopo le prime due giornate, mentre la classifica resta molto compatta con diverse squadre a quota tre punti.
L’ASD Mugnano del Cardinale, reduce dalla sconfitta dell’ultimo turno, cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico.
3ª giornata – Le partite
Sabato 11 ottobre – ore 15:30
• Abellinum Calcio 2012 – Pol. Lorenzo Toriello
• Atletico Castelfranci – Casamarciano
• Frigento Sturno – Felice Scandone
• Michele Amodeo Monteforte – Polisportiva Bisaccese
• ASD Mugnano del Cardinale – Civilis Candela
• Union Baronia – Real Caposele
Domenica 12 ottobre – ore 15:30
• Orsara di Puglia – Rocca San Felice
Classifica (dopo 2 giornate)
1. Rocca San Felice – 6 punti
2. Pol. Lorenzo Toriello – 4
3. Casamarciano – 3
4. Felice Scandone – 3
5. ASD Mugnano del Cardinale – 3
6. Polisportiva Bisaccese – 3
7. Abellinum Calcio 2012 – 3
8. Atletico Castelfranci 1983 – 3
9. Union Baronia – 3
10. Civilis Candela – 3
11. Real Caposele – 3
12. Michele Amodeo Monteforte – 1
13. Orsara di Puglia – 1
14. Frigento Sturno – 1