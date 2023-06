“Se io sono qui é perchè qualcuno ha detto SÌ”. Raccolta di testimonianze di chi ha ricevuto un organo

Da oggi grazie alla disponibilità e sensibilità di Rosalia e Annarita rispettivamente titolari delle cartolibrerie “Il Matitone, Via San Massimo, 279 Nola ” e ” Masi cartoleria” Via F. lli Cervi, Sperone, puoi prenotare o comprare la nostra raccolta oppure la puoi ordinare direttamente su Amazon al seguente link :

https://amzn.eu/d/6GcIFi4

“Se io sono qui é perchè qualcuno ha detto SÌ” una raccolta di testimonianze di chi ha ricevuto un trapianto di chi si è trovato in un momento terribile a dovere decidere se dare o meno il proprio consenso alla donazione degli organi e di chi in piena coscienza e libertà ha deciso di dire SI già oggi.

Tutti i proventi saranno donati in beneficenza al Gruppo Aido Nola-Cimitile per finanziare e promuovere nuovi progetti al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura della donazione organi.