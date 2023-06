AVELLA. Tutto pronto per la XII edizione di “Teatro sotto le stelle” dell’associazione Mela

E’ giunta oramai ai nastri di partenza la 12esima edizione della rassegna “Teatro Sotto le Stelle”, kermesse organizzata dall’Associazione MELA nella splendida cornice del Giardino del Palazzo Ducale di Avella durante tutti i weekend del mese di luglio.

Esordio col botto sabato 1, che vedrà impegnata la Compagnia Ianneo-Caso con la commedia “Vedovo Nobile in cerca di pensionante”, scritta e diretta da Gianpietro Ianneo.

Napoli, una vedova benestante e “quasi piacente”, rimasta sola per tanti anni, si iscrive ad un sito di “cuori solitari”. Dopo tanti rifiuti, finalmente riceve le sospirate lusinghe da un nobile vedovo, da poco entrato nel club, decidono di incontrarsi per conoscersi meglio, l’incontro è fatale, un crescendo di gags, equivoci, colpi di scena condite da risate esilaranti con un finale tutto da scoprire.

Domenica 2 invece saranno in scena I Sognattori, che porteranno sul palco “Se ci sei batti un colpo”, divertente lavoro scritto e diretto da Franco Pinelli.

Una commedia in cui emerge la capacità di arrangiarsi di un partenopeo tradizionale, avendo a disposizione un ufficio, un telefono e delle povere vedove che però non sempre si riveleranno ingenue e fragili, ostacolando

così la professione del carismatico Don Eduardo.

Per info e prenotazioni contattare i numeri presenti sulle locandine.