SAVIANO. Il saluto degli alunni delle quinte classi della Primaria all’auditorium con la recita “le avventure di Pinocchio”

Gli Alunni delle Classi V che lasceranno la Scuola Primaria del C.D. di Saviano per intraprendere il nuovo percorso della Scuola Media, nel giorno 30 Maggio 2022, hanno presentato presso l’Auditorium di Saviano, uno spettacolo di commiato con una performance pregevole fatta di recitazione e canto: “le avventure di Pinocchio”. I piccoli attori, preparati adeguatamente dalle Insegnanti e dall’esperto esterno Pasquale Napolitano, si sono immedesimati nella favola di Pinocchio: in cui si alterna una valida fusione tra realtà ed immaginazione. Lo stesso Pinocchio ora sembra essere un bambino, ora un burattino; egli infatti soffre e piange come un bambino, ma le sue caratteristiche fisiche sono da burattino. Gli alunni delle classi V si sono dimostrati bravi nella recitazione nell’affiatamento delle varie parti, ben curati nei costumi e nel trucco riuscendo a trasmettere, in modo naturale e semplice, il messaggio di amore e di pace. Ad essi le Insegnanti hanno dedicato un video molto significativo ricco di espressioni che invitano i bambini ad affrontare il futuro senza timore, ad avere fiducia in se stessi. Il commiato finale si è concluso con un omaggio floreale offerto alle Insenanti e alla D.S. Dott.ssa Palma Miracapillo da parte dei genitori degli alunni e con un saluto al quinquennio della Scuola Primaria.(Pasquale Iannucci)

adsense – Responsive – Post Articolo