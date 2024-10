SANT’Oggi. Giovedì 10 ottobre la chiesa celebra san Daniele Comboni e san Cerbone

10 ottobre: san Cerbone, nacque in Africa settentrionale da genitori cristiani, maturò la sua vocazione cristiana che sfociò in quella sacerdotale. Fu l’arcivescovo Regolo ad ordinarlo presbitero prima e vescovo dopo. A causa delle persecuzioni dei Vandali ariani, dominatori della zona, la comunità locale si disperse e Cerbone, insieme a Regolo, al vescovo Felice e alcuni presbiteri, fuggì in Italia. Sorpresi da una tempesta durante la navigazione, approdarono sul litorale toscano, qui decisero di insediarsi formando una comunità eremitica. A turbare la loro vita ritirata fu la guerra greco-gotica che opponeva i bizantini cristiani al paganesimo dei goti; Regolo, fu imprigionato e decapitato con l’accusa di aver favorito i bizantini. In seguito alla morte del vescovo di Populonia, i cittadini e i chierici vollero Cerbone come nuovo vescovo. Dopo varie reticenze, egli accettò, ma si trovò ben presto in contrasto con i suoi fedeli: egli celebrava la Messa del mattino troppo presto e il popolo che abitava nei villaggi non riusciva a prendervi parte. Irritato per questa abitudine si rivolse a papa Virgilio che inviò suoi legati a prelevare Cerbone per condurlo innanzi a sé. Durante il viaggio, il santo, operò due miracoli: si narra che i legati fossero tormentati dalla sete e Cerbone, avvicinate due cerve, le munse per loro. Il secondo miracolo lo compì nei pressi di Roma quando guarì tre uomini colpiti da febbri fatali. Davanti al papa si manifestò un altro evento eccezionale: Cerbone, durante il viaggio aveva incontrato delle oche selvatiche, aveva fatto su di loro il segno della croce dicendo: «Non abbiate facoltà dal Signore di volare in altro luogo, fintanto che non sarete venute con me alla presenza dal papa». Così fu, le oche che lo accompagnarono furono offerte come piccoli doni della chiesa di Populonia; solo quando Cerbone fece il segno della croce su di loro e le licenziò esse volarono via. II papa ne fu ammirato e volle trascorrere la notte in preghiera con Cerbone; all’indomani assistette alla consueta messa mattutina del vescovo di Populonia e fu stupito da un altro miracolo: al momento della consacrazione eucaristica vide un coro di angeli cantare. Non volle ascoltare altro e concesse a Cerbone di continuare con la sua usanza e di far ritorno a Populonia. La vita del nostro santo godette per poco di quiete fu accusato infatti di proteggere i bizantini e il re dei goti, Totila, conosciuto per la sua crudeltà, comandò che il vescovo fosse condotto nel bosco e dato in pasto ad un orso e volle assistere di persona all’esecuzione, ma l’animale alla vista di Cerbone, invece di assalirlo, piegò il collo e, con la testa abbassata, iniziò a leccargli i piedi. Di fronte a tale scena, Totila dispose la sua liberazione. Nel 573 l’arrivo dei Longobardi sconvolse nuovamente la diocesi e causò la fuga di Cerbone con il suo clero alla vicina isola d’Elba, controllata dai Bizantini. Ormai vicino alla morte, il santo vescovo, chiese come ultimo desiderio di essere sepolto in una chiesetta del Golfo di Baratti, sotto Populonia. I suoi seguaci rimasero perplessi: esaudire tale desiderio equivaleva ad esporli al pericolo d’incontrare i soldati longobardi, Cerbone li rassicurò e prima di spirare disse di andare tranquilli, poiché non sarebbe capitato loro nulla di male. Così avvenne. Caricarono le sue spoglie su una barca e cominciarono la traversata, appena furono nei pressi della costa, il cielo si oscurò improvvisamente e scoppiò una furiosa burrasca, la quale impedì la totale visibilità: in questo modo approdarono senza dare nell’occhio ed erano ancora più stupiti del fatto che, malgrado la tempesta imperversasse furiosa, sulla loro barca non cadde nemmeno una goccia. Ancora non era finita: appena scesi sulla terraferma calò una fitta nebbia, i fedeli non incontrarono nessuna pattuglia longobarda, raggiunsero così la chiesa e vi seppellirono il corpo di Cerbone; anche il ritorno all’isola d’Elba fu privo di pericoli. Morì il 10 ottobre 575; patrono di Massa Marittima e Lucca.