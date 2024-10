“Il Re del Bisturi”: Nuova Puntata con coppia del Mandamento Baianese su Real Time

Giovedì 10 ottobre, alle 21:30, Real Time manderà in onda un nuovo episodio del celebre programma “Il Re del Bisturi”, uno dei format televisivi più seguiti e apprezzati dedicati alla chirurgia estetica. Il programma, condotto dal rinomato Prof. Giulio Basoccu, offre uno sguardo profondo e toccante sui percorsi di trasformazione fisica ed emotiva di persone che hanno deciso di affidarsi alla chirurgia per ritrovare fiducia in sé stesse.

In questa stagione, il Prof. Basoccu è impegnato ad aiutare sei donne che, dopo aver affrontato interventi di chirurgia bariatrica, cercano di ripristinare la loro forma fisica ottimale e il benessere complessivo. Ogni puntata racconta una nuova storia, rivelando le sfide, i desideri e le speranze di coloro che decidono di affidarsi alle mani esperte di uno dei chirurghi estetici più noti d’Italia.

Una puntata speciale con una coppia del mandamento baianese

L’episodio di domani sarà particolarmente emozionante perché vedrà la partecipazione di una coppia proveniente dal mandamento baianese. La loro storia promette di essere una delle più toccanti della stagione. La coppia ha deciso di condividere il proprio viaggio, fatto di sfide fisiche e personali, con il pubblico, offrendo un racconto intimo e profondo delle difficoltà affrontate.

La coppia dopo aver attraversato insieme diverse fasi della loro vita, hanno deciso di affidarsi al Prof. Basoccu per superare le conseguenze fisiche degli interventi di chirurgia bariatrica. La chirurgia bariatrica è spesso una scelta importante e necessaria per chi lotta contro l’obesità, ma lascia anche dei segni fisici che possono richiedere ulteriori interventi per migliorare l’aspetto e la qualità della vita.

Il ruolo del Prof. Giulio Basoccu

Con la sua vasta esperienza e il suo approccio umano, il Prof. Giulio Basoccu si conferma il protagonista indiscusso del programma. Ogni episodio dimostra non solo la sua grande competenza chirurgica, ma anche la sua capacità di entrare in empatia con i pazienti, comprendendo a fondo le loro motivazioni e i loro bisogni.

In questa puntata, il Prof. Basoccu non solo aiuterà la coppia a raggiungere i loro obiettivi estetici, ma li guiderà anche nel difficile percorso di accettazione e di rinascita che segue un intervento tanto delicato quanto importante.

Una serata imperdibile

Il programma “Il Re del Bisturi” continua a raccontare storie di vita reale, toccando temi come il cambiamento, l’autostima e la determinazione. Ogni episodio è un’occasione per riflettere su come la chirurgia estetica, se eseguita con attenzione e rispetto per la persona, possa essere uno strumento per riscoprire il benessere interiore, oltre che esteriore.

L’appuntamento è dunque per giovedì 10 ottobre, alle 21:30 su Real Time, con la storia della coppia del mandamento baianese. Un episodio che promette emozioni forti, raccontando un percorso di cambiamento profondo, non solo nel corpo, ma anche nell’anima.

Per chi non riuscisse a seguire la puntata in diretta, sarà possibile recuperarla su Discovery+, dove tutti gli episodi del programma sono disponibili on demand.

Non perdete questa storia di coraggio, trasformazione e amore su Real Time!