“Lupi in cattedra”, l’Unicusano Avellino Basket incontra gli studenti del Liceo Mancini

Mattinata all’insegna dello sport e della formazione al Liceo Scientifico “Pasquale Stanislao Mancini” di Avellino, che ha ospitato una delegazione dell’Unicusano Avellino Basket nell’ambito del progetto “Scuola e Sport”, iniziativa promossa dal club biancoverde per rafforzare il dialogo tra il mondo scolastico e quello sportivo.

All’incontro hanno preso parte gli allenatori Salvatore Formato e Antonio Curcio, insieme agli atleti Alessandro Grande, Lucas Fresno, Federico Mussini e Giacomo Dell’Agnello, protagonisti di un confronto diretto con gli studenti su temi centrali quali l’importanza educativa dello sport, il valore del lavoro di squadra, la disciplina e la crescita personale.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di scambio e riflessione, durante il quale gli studenti hanno potuto conoscere da vicino l’esperienza degli atleti e comprendere come l’attività sportiva, sia a livello agonistico sia amatoriale, possa diventare un potente strumento di integrazione sociale e di sviluppo umano.

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Paola Anna Gianfelice, che ha ringraziato la società e il presidente Lombardi per l’attenzione riservata al mondo della scuola e alla formazione dei giovani, sottolineando il valore dell’invito rivolto agli studenti a partecipare alle partite domenicali della squadra. In segno di gratitudine, il liceo ha consegnato agli ospiti alcune maglie ricordo con il logo dell’istituto.

Tra i momenti più apprezzati della giornata, l’intervento dell’atleta Alessandro Grande, che ha coinvolto gli studenti con un discorso motivazionale invitandoli a sostenere numerosi la squadra al PalaDelMauro.

A chiudere l'incontro le parole di coach Salvatore Formato, che ha ribadito l'importanza del rapporto tra società sportive e scuole: lo sport, ha sottolineato, rappresenta un veicolo fondamentale per trasmettere ai giovani valori come impegno, lealtà e spirito di sacrificio, elementi essenziali per la crescita personale e sociale delle nuove generazioni.