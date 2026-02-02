Carnevale Baianese 2026: tradizione, carri allegorici e festa per tutte le età

02/02/2026 binews.it ATTUALITA', AVELLINO E PROVINCIA, BAIANESE, BAIANO, CULTURA e MANIFESTAZIONI, EVIDENZA, IRPINIA 0

Carnevale Baianese 2026: tradizione, carri allegorici e festa per tutte le età

Il Carnevale Baianese 2026 entra nel vivo con un calendario di appuntamenti che animerà il paese per tutto il mese di febbraio, confermando una tradizione molto sentita dalla comunità locale.

L’iniziativa è frutto di un lavoro corale promosso dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Giovento, il Forum dei Giovani di Baiano, la Pro Loco Baiano, l’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII – Parini” ad indirizzo musicale e la scuola di ballo Free Dance. Una sinergia che ha permesso di costruire un programma pensato per coinvolgere tutte le fasce d’età.

Il primo appuntamento è in programma per domenica 8 febbraio, dalle ore 10 alle 13, in Piazza Francesco Napolitano, dove si terrà una festa in maschera dedicata in particolare ai più piccoli, con animazione e musica.

Domenica 15 febbraio la giornata si aprirà nuovamente in mattinata, dalle 10 alle 13, con la festa in piazza in maschera. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, spazio al corteo con carri allegorici, accompagnato dalla Zeza, dai Mesi, da balli tradizionali e musica dance, che attraverserà le strade del paese.

Il Carnevale si concluderà martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 15, con un nuovo corteo di carri allegorici, spettacoli, musica e danze, in un clima di festa che coinvolgerà l’intera comunità.

Il Carnevale Baianese 2026 si conferma così un evento inclusivo e partecipato, capace di unire tradizione, intrattenimento e spirito di comunità, offrendo momenti di svago e socialità per grandi e piccoli.