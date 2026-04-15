Sant’Anastasia, al via “Le Giornate della Salute”: visite specialistiche per i cittadini

Prende il via a Sant’Anastasia un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla tutela della salute. L’iniziativa, denominata “Le Giornate della Salute”, si svolgerà presso lo Studio Rosanea, in via Starza Rosanea 176, con un calendario di visite specialistiche aperte alla cittadinanza.

L’inaugurazione è in programma per il 16 aprile alle ore 17:00. All’incontro parteciperanno il sindaco Carmine Esposito, il vicesindaco Veria Giordano, l’assessore alla Salute Mauro Beneduce e l’imprenditore Michele Piccolo. A introdurre i lavori sarà il dottor Enrico Violetti.

Dal 18 aprile al 22 maggio si susseguiranno diversi appuntamenti dedicati a numerose branche mediche, tra cui cardiologia, neurochirurgia, chirurgia vascolare, ortopedia, neurologia, senologia, endocrinologia, gastroenterologia e ginecologia. Le visite saranno effettuate da professionisti e specialisti del territorio.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’ASL Napoli 3 Sud e promossa dall’Amministrazione Comunale, punta a rafforzare l’importanza della prevenzione e a garantire un accesso più diretto ai servizi sanitari.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 081 213 6427.