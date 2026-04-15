Avellino, alla ex Chiesa del Carmine la presentazione del libro su Franco Battiato

Avellino – Un appuntamento dedicato alla musica, alla cultura e alla spiritualità quello in programma venerdì 17 aprile alle ore 18.00 presso la ex Chiesa del Carmine, in via Clausura (Piazza del Popolo), dove sarà presentato il libro “Centro di gravità permanente – Mistica e tradizione nell’opera musicale di Franco Battiato”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “La mia Bandiera”, offrirà al pubblico un’occasione di approfondimento sull’universo artistico e filosofico di Franco Battiato, figura tra le più originali e influenti della musica italiana, capace di fondere sonorità innovative con riferimenti spirituali e culturali di ampio respiro.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali di Gennaro Noviello, presidente dell’Associazione Lucio Battisti di Baiano, ed Edoardo Fiore, presidente dell’associazione promotrice.

Seguiranno gli interventi del giornalista Luigi Maffei e dell’autore Flavio De Marco, che guideranno il pubblico in un viaggio tra musica, mistica e tradizione, analizzando i significati più profondi delle opere di Battiato.

L’evento si inserisce nel panorama delle iniziative culturali del territorio, con l’obiettivo di valorizzare luoghi simbolici della città e promuovere momenti di riflessione e confronto aperti alla cittadinanza.

La serata sarà inoltre accompagnata da un servizio di sonorizzazione a cura di Night Express, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva in linea con i temi trattati.

Un’occasione imperdibile per appassionati di musica e cultura, ma anche per chi desidera riscoprire, attraverso nuove chiavi di lettura, il pensiero e l’arte senza tempo di Franco Battiato.