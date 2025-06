“Lo Scudetto sfuma dal dischetto: il Milan di Renna ko ai rigori”

Il Milan Under 17 di mister Renna si arrende solo ai calci di rigore, al termine di una finale intensa e combattuta contro il Torino, che si aggiudica lo Scudetto di categoria. I giovani rossoneri hanno mostrato qualità, coraggio e carattere, tenendo in mano il pallino del gioco per larghi tratti della partita, nonostante l’espulsione di Vechiu abbia complicato i piani nel momento più delicato del match. In dieci, il Milan ha continuato a spingere, ha colpito legni e trovato sulla sua strada un portiere avversario in grande giornata. Alla fine, però, a decidere tutto è stata la lotteria dei rigori, dove il Torino ha avuto la meglio. Un epilogo amaro, ma che non cancella l’ottima stagione dei rossoneri e la crescita del gruppo, come ha sottolineato Renna al termine della gara: “A questi livelli conta far crescere i ragazzi, e su questo abbiamo fatto un lavoro straordinario. È ovvio che una finale vuoi vincerla, ma abbiamo dimostrato personalità, anche in inferiorità numerica. Ora testa al futuro, abbiamo ancora tanto da costruire”. Amarezza, sì, ma anche tanto orgoglio: questo Milan U17 ha gettato le basi per qualcosa di importante.