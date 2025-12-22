San Martino Valle Caudina, tradizione e festa nel cartellone di “Illumina la Notte”

A San Martino Valle Caudina il cartellone di «Illumina la Notte» accompagna le festività tra il richiamo delle tradizioni e l’attesa per la notte più bella dell’anno.

In via Giuseppe Garibaldi è già visitabile il “Presepe nel Presepe”, l’allestimento realizzato dal laboratorio presepiale della Pro Loco e costruito nel tempo grazie al lavoro di volontari e appassionati. Scene della Natività e personaggi a misura d’uomo compongono un percorso che racconta una tradizione radicata, cresciuta negli anni e che è sempre capace di coinvolgere la comunità. All’allestimento hanno contribuito anche i giovani del Forum, che hanno messo in scena una breve rappresentazione di alcuni momenti della nascita di Gesù.

Il programma prosegue il 31 dicembre con «Aspettando l’Anno Nuovo», in programma dalle 23.30 in piazza Europa, per vivere insieme la notte più bella dell’anno. La serata prevede musica e animazione con il vocalist Dino Piacenti, le telecamere di «We Can Dance» e il dj set di Savio Fiore.

Due appuntamenti diversi, del cartellone di “Illumina la Notte”, che animeranno le festività nel centro caudino.

