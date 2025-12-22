100 DI QUESTI GIORNI. Auguri speciali al dott. Enrico Renzullo: orgoglio di Quindici e della sua famiglia per il suo compleanno

Un compleanno importante oggi per il dott. Enrico Renzullo, che compie 33 anni. Professionista stimato, chimico farmaceutico nucleare a Roma, Enrico porta con sé l’orgoglio delle sue radici, essendo originario di Quindici.

Un traguardo che rappresenta non solo un momento di festa, ma anche l’occasione per celebrare un percorso fatto di studio, sacrifici e risultati importanti. A lui arrivano gli auguri più affettuosi da mamma e da tutta la famiglia Ferrara, che lo sostengono con amore e fierezza in ogni passo del suo cammino.

Un pensiero speciale, semplice ma carico di sentimento, completa il messaggio: “Augurissimi amore mio”.

Al dott. Enrico Renzullo i migliori auguri per i suoi 33 anni, con l’auspicio di nuove soddisfazioni professionali, serenità personale e tanti successi ancora da conquistare.