San Gennaro Vesuviano apre le porte al cinema sociale

Venerdì 15 ottobre si aprirà a San Gennaro Vesuviano (NA) il set di “Non vi lasceremo soli”, il nuovo cortometraggio sociale scritto e diretto da Davide Guida, che con la sua azienda di produzione DGPhotoArt Cinema è noto da anni nel settore del cinema di denuncia sociale in qualità di sceneggiatore e regista (fra i film particolarmente rilevanti “Un premio per la vita”, “Vittima della mia libertà”, “L’amicizia è un sogno”, “Noi, oltre il tramonto”).

Fortemente voluto dalla Giunta Comunale di San Gennaro Vesuviano, nella figura del sindaco Antonio Russo e del consigliere comunale Gaetano Alfani, il cortometraggio tratterà con decisione il drammatico tema del bullismo e del cyberbullismo e vedrà protagonisti tanti giovani del paese vesuviano e diversi volti noti del panorama cinematografico locale e nazionale, fra cui Stefania Liberti, Vincenzo Frattini, Tina Lillini, Paolo Morante. Spicca la partecipazione straordinaria di Fabio De Nunzio, volto nazionale notissimo al pubblico come il buon Fabio, già inviato di “Striscia la notizia” e “il caffè di Raiuno”, nonché Presidente dell’associazione Bullismo No Grazie.

“Nell’affrontare questo tema”, afferma il regista, “abbiamo una missione, quella di risvegliare le coscienze dei giovani e non solo, dai genitori, agli insegnanti, ma amche le istituzioni, su un dramma ben conosciuto ma che spesso, pur se non meno grave, viene messo anche dai media in secondo piano, rispetto agli altri problemi della nostra società”.

