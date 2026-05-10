Baronissi, ritrovato il 72enne disperso nel vallone: decisivo l’intervento del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco

BARONISSI – Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche del 72enne disperso dal pomeriggio di ieri in una zona impervia nei pressi del Vallone “Staccarulo”, nel territorio di Baronissi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era riuscito a contattare telefonicamente il fratello spiegando di essere caduto tra i rovi e di non riuscire più a muoversi, senza però riuscire a fornire indicazioni precise sulla propria posizione.

Scattato l’allarme, i Carabinieri hanno immediatamente attivato i soccorsi con il coinvolgimento del 118 e dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di ricerca sono proseguite per tutta la notte fino a questa mattina, quando la centrale operativa del 118 di Salerno ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

Sul posto sono intervenute due squadre di tecnici del CNSAS insieme a un’unità cinofila. Proprio il cane da ricerca del Soccorso Alpino è riuscito dopo pochi minuti a individuare il 72enne al di sotto del vallone.

L’uomo è stato quindi raggiunto dai sanitari e dai tecnici del CNSAS che hanno provveduto a stabilizzarlo e successivamente a sistemarlo in barella per il recupero.

In un lavoro congiunto tra il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e i Vigili del Fuoco di Salerno, il ferito è stato trasportato fino alla strada dove ad attenderlo vi era un’ambulanza del 118.

Alle operazioni hanno preso parte anche i Carabinieri, la Polizia Municipale del locale comando stazione e l’associazione ODV “Il Punto”.

Fortunatamente il disperso è stato ritrovato vivo dopo ore di apprensione e ricerche.