Rozza sostiene Guerriero: “Quadrelle deve continuare a costruire il proprio futuro con responsabilità e visione”

Quadrelle si avvicina alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio con un passaggio politico che punta alla continuità amministrativa. Il sindaco Simone Rozza ha annunciato il proprio sostegno alla candidatura di Nicola Guerriero, indicato come candidato sindaco della lista “Quadrelle Civica”, sottolineando il valore di una scelta orientata alla stabilità e alla prosecuzione del percorso avviato negli ultimi anni.

Nel suo intervento, Rozza ha evidenziato il profilo istituzionale e amministrativo di Guerriero, già sindaco e attualmente assessore, definendolo una figura capace di coniugare esperienza, competenza e capacità di ascolto del territorio. «Le comunità crescono quando sanno dare continuità alle scelte che funzionano e, allo stesso tempo, hanno il coraggio di guardare avanti. Nicola Guerriero rappresenta questa sintesi: radicamento, responsabilità e visione», ha dichiarato il primo cittadino.

Il sindaco ha sottolineato come la candidatura di Guerriero non rappresenti una semplice successione amministrativa, ma «un impegno collettivo a proseguire un progetto di sviluppo fondato su servizi più efficienti, valorizzazione delle risorse locali e nuove opportunità per i cittadini». In questa prospettiva, ha aggiunto, «Quadrelle deve continuare a investire nella qualità delle politiche pubbliche, rafforzando il dialogo con la comunità e costruendo decisioni condivise, perché il futuro non si improvvisa: si prepara con metodo, serietà e partecipazione».

Rozza ha inoltre confermato la propria candidatura al Consiglio comunale nella stessa lista, spiegando che la scelta nasce «dalla volontà di garantire continuità al lavoro svolto e accompagnare i progetti già avviati verso la loro piena realizzazione».

«In una fase in cui molti interventi sono pronti per essere finanziati e altri sono già in programmazione e ha concluso ,la responsabilità della politica è assicurare stabilità, competenza e coerenza. È con questo spirito che invito i cittadini a sostenere Nicola Guerriero e la lista Quadrelle Civica, per continuare insieme a costruire un futuro solido, trasparente e aperto alle nuove generazioni».