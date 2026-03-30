Un altro obiettivo raggiunto per il Comune di Quadrelle: completato il nuovo Piano di Gestione Forestale dopo oltre vent’anni

Il Sindaco Rozza è lieto di annunciare il completamento dell’iter di redazione del nuovo Piano di Gestione Forestale (PGF), redatto dal dr. Fernando Zaccaria, un documento strategico fondamentale per la tutela, la valorizzazione e la crescita sostenibile del nostro prezioso patrimonio boschivo.

Si tratta di un risultato di portata storica per la nostra comunità, poiché il Comune torna finalmente a dotarsi di uno strumento gestionale aggiornato alle più recenti normative vigenti dopo una vacanza normativa durata oltre vent’anni.

Il nuovo Piano non è solo il frutto di un impegno tecnico, ma rappresenta una visione amministrativa basata sulla cooperazione territoriale e sulla lungimiranza istituzionale.

Il PGF è stato realizzato in stretta sinergia con i Comuni di Sirignano, Taurano, Visciano e Mercogliano, conferendo un mandato collettivo alla Comunità Montana affinché agisse in qualità di ente capofila. Questa collaborazione sovracomunale ha permesso di approcciare la gestione forestale in modo organico, garantendo una tutela del territorio che non si ferma ai confini amministrativi, ma guarda all’integrità dell’intero ecosistema locale.

Sotto il profilo amministrativo, il raggiungimento di questo obiettivo segna un punto di svolta nel programma di governo di questa Amministrazione.

Insieme al Piano Urbanistico Comunale (PUC), il Piano di Gestione Forestale (PGF) rappresentava uno dei pilastri fondamentali dei nostri obiettivi programmatici.

Con la definizione di entrambi gli strumenti, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel dotare il Comune di Quadrelle di una pianificazione moderna, rigorosa e orientata allo sviluppo ordinato del territorio.

Un passaggio decisivo è stato recentemente sancito dalla Regione Campania che, con la nota ufficiale n. 0296412 del 23 marzo 2026, ha trasmesso il proprio parere favorevole e l’assenso alla predisposizione definitiva del Piano di Gestione Forestale congiunto.

Tale riscontro positivo da parte degli uffici regionali certifica la validità tecnica del lavoro svolto e la sua piena conformità agli standard ambientali e legislativi richiesti.

Per quanto riguarda i prossimi passi istituzionali, la Regione Campania ha richiesto il perfezionamento dell’iter attraverso l’avvenuta pubblicazione del piano presso l’Albo Pretorio del nostro ente e di tutti gli enti convenuti.

Una volta completato questo passaggio di trasparenza pubblica, il documento sarà sottoposto al vaglio dei consigli comunali, per il comune di Quadrelle il prossimo Consiglio Comunale, dovrebbe essere fissato per la sessione immediatamente successiva alle festività pasquali, per l’approvazione definitiva del piano e di tutti i relativi allegati.

L’adozione del nuovo PGF permetterà finalmente di programmare interventi di manutenzione, prevenzione del rischio idrogeologico e valorizzazione economica del bosco in maniera legale e sostenibile, creando potenziali opportunità di sviluppo per l’intero territorio montano. Questo risultato è la dimostrazione che, attraverso la programmazione e la collaborazione tra enti, è possibile superare stalli decennali e restituire alla cittadinanza strumenti di gestione del territorio all’altezza delle sfide moderne.

L’Amministrazione ringrazia gli uffici tecnici, i comuni partner e la Comunità Montana del Partenio per il proficuo lavoro svolto, con la consapevolezza di aver consegnato alle future generazioni un territorio più protetto e meglio gestito.