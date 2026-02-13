Roccaraìnola, interruzione dell’energia elettrica il 16 febbraio: le strade interessate

Il Comune di Roccaraìnola informa la cittadinanza che lunedì 16 febbraio 2026, per consentire lavori programmati di manutenzione alla rete elettrica, sarà sospesa temporaneamente l’erogazione dell’energia.
L’interruzione è prevista dalle ore 08:30 alle ore 16:15 e interesserà via Madonella, coinvolgendo diversi numeri civici presenti lungo la strada.
L’intervento rientra nelle attività di manutenzione necessarie a garantire maggiore sicurezza ed efficienza del servizio elettrico. Durante la fascia oraria indicata potrebbero verificarsi disagi temporanei per residenti e attività commerciali della zona interessata.
Si invita pertanto la cittadinanza a prendere le opportune precauzioni, limitando l’utilizzo di apparecchiature elettriche sensibili e programmando per tempo eventuali attività che richiedono alimentazione elettrica continua.
L’amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, ricordando che gli interventi programmati sono finalizzati al miglioramento della qualità del servizio sul territorio.