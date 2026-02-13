Campania, allerta meteo per San Valentino: temporali intensi, forti raffiche di vento e rischio disagi nel weekend

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo arancione e gialla valido dalle ore 6 di sabato 14 febbraio fino alle ore 6 di domenica 15 febbraio su gran parte della Campania, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione capace di generare precipitazioni diffuse, temporali di forte intensità e raffiche di vento sostenute.

Zone a maggiore criticità

Il livello di allerta arancione riguarda le aree della Piana Campana, Napoli, le Isole e l’area vesuviana, oltre alla Penisola Sorrentino-Amalfitana e ai rilievi dei Monti di Sarno e dei Monti Picentini. In queste zone sono attesi temporali diffusi, anche violenti, con possibili fenomeni di dissesto idrogeologico quali frane, colate di fango, allagamenti e innalzamento rapido dei livelli dei corsi d’acqua.

L’allerta gialla interessa invece Alto Volturno e Matese, Alto Sele, Tanagro, Cilento e altre aree interne, dove i fenomeni potranno risultare più localizzati ma comunque intensi, con possibili allagamenti, caduta massi e smottamenti in aree particolarmente fragili.

Rischi principali

Secondo il bollettino, le precipitazioni potranno provocare:

• allagamenti di strade e locali interrati

• esondazioni di corsi d’acqua minori

• frane superficiali e movimenti di terreno

• scorrimento intenso delle acque piovane nelle aree urbane

• raffiche di vento forti con possibili danni a strutture esposte e alberature

La Sala Operativa regionale resta attiva h24 e ha già allertato i sistemi comunali di protezione civile, invitando le amministrazioni locali ad attivare i Centri Operativi Comunali e a monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo.

Le autorità raccomandano ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti, soprattutto durante i temporali più intensi, e di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali che verranno diffuse nelle prossime ore.