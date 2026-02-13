GROTTAMINARDA. Cerimonia di consegna “Targhe oro ASI” e premiazione concorso “C’era una volta l’automobile…”

Domenica 22 febbraio a partire dalle ore 10:30 nella Sala “Sandro Pertini” di Grottaminarda si terrà la cerimonia di consegna delle “Targhe Oro ASI” e la premiazione del concorso di disegno “C’era una volta l’automobile…” che ha visto protagonisti gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d’Aquino.

L’iniziativa è a cura del “Club Veicoli Storici Irpino” federato ASI (Automotoclub Storico Italiano), con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

«Il progetto portato dal CVSI nelle scuole – spiega l’Assessore ai Rapporti con le Associazioni e allo Sport, Michele Spinapolice, – ha rappresentato per gli alunni non solo uno stimolo alla creatività, ma anche un momento di confronto con i genitori ed i nonni sull’evoluzione dello sviluppo tecnico dei mezzi di trasporto e di come le rispettive generazioni hanno vissuto il motorismo; un approfondimento, per i ragazzi dell’era digitale, sulle tecnologie del passato, prevalentemente ad esecuzione manuale, quali frutto dell’intuito e dell’intelligenza umana».

«Si tratta di attività collegate ai festeggiamenti per i 60 anni dalla fondazione dell’ASI – aggiunge Luigi Iuozzo, Presidente del Club Veicoli Storici Irpino – La consegna delle “Targhe Oro ASI” rappresenta un prestigioso riconoscimento dedicato alla storia e alla passione per i veicoli d’epoca. Per il nostro Club essere federati ASI significa condividerne obiettivi e finalità. L’Automotoclub Storico Italiano, statutariamente, sostiene e tutela gli interessi generali della motorizzazione storica italiana, valorizzandone l’importanza culturale, storica e sociale».

Dunque un’occasione speciale che unisce cultura, scuola e motorismo storico.

