Napoli, violenze su una donna disabile: arrestati due familiari, decisive le immagini

Un quadro inquietante quello emerso dalle indagini dei Carabinieri della compagnia Napoli-Stella, che hanno portato all’arresto di due persone, un uomo di 32 anni e una donna di 33, accusati di gravi abusi ai danni di una 59enne affetta da disabilità fisica e psichica.

Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura, arriva al termine di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata da una familiare della vittima. Determinanti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alcuni video consegnati agli investigatori, che avrebbero documentato le violenze.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo avrebbe abusato della donna approfittando della sua condizione di totale vulnerabilità, mentre la 33enne, legata alla vittima da vincoli familiari, avrebbe avuto un ruolo attivo nella vicenda, arrivando anche a riprendere le scene con un telefono cellulare.

Le immagini, insieme ad altri elementi raccolti nel corso delle indagini, hanno consentito di identificare i presunti responsabili e ricostruire i fatti. Ai due viene contestato anche il reato di minaccia aggravata, per aver cercato di intimidire la vittima e ostacolare la denuncia.

L’inchiesta, coordinata dalla sezione della Procura specializzata nei reati contro le fasce deboli, riaccende l’attenzione su situazioni di estrema fragilità, dove la violenza si consuma spesso nel silenzio e all’interno delle mura domestiche.