Fine ciclo tra emozioni e festa: gli studenti di Mugnano del Cardinale e Sirignano salutano la terza media

05/06/2026 binews.it EVIDENZA, MUGNANO DEL CARDINALE, SIRIGNANO 0

Fine ciclo tra emozioni e festa: gli studenti di Mugnano del Cardinale e Sirignano salutano la terza media

Il suono dell’ultima campanella ha segnato la conclusione di un importante percorso scolastico per gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Mugnano del Cardinale e Sirignano. Per celebrare questo significativo traguardo, il cortile della scuola si è trasformato in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, regalando a studenti, famiglie e docenti una serata all’insegna dell’emozione, della condivisione e della gioia.

L’evento ha riunito tutti gli studenti delle classi terze dei due comuni mandamentali in un grande abbraccio collettivo, simbolo di un percorso vissuto insieme tra studio, crescita personale e amicizia. Con gli esami di terza media ormai alle porte, i ragazzi hanno potuto vivere una serata speciale, mettendo da parte per qualche ora ansie e preoccupazioni per lasciare spazio alla festa e ai ricordi.

La manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione di numerosi professionisti e attività del territorio che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Un segnale importante di vicinanza della comunità locale alla scuola e ai giovani, protagonisti del futuro del territorio.

Gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento al Pastificio Imperivm, a Dj Fox, al fotografo Carmine Napolitano, a Teresa Napolitano, a Piera Piante e Fiori Gimmelli e alla Gioielleria Delle Donne per il sostegno offerto. Un ringraziamento particolare è stato inoltre dedicato alla dirigente scolastica Luigia Conte, al corpo docente e al personale ATA, che quotidianamente accompagnano gli studenti nel loro percorso formativo.

La serata si è conclusa tra sorrisi, fotografie e auguri per il futuro. Per i ragazzi si apre ora una nuova fase della vita scolastica, ma il ricordo di questa festa resterà certamente uno dei momenti più belli e significativi del loro cammino nella scuola secondaria di primo grado.

“Un grande in bocca al lupo ai ragazzi” è stato il messaggio corale che ha accompagnato la chiusura dell’evento, con l’augurio che possano affrontare con serenità e successo gli esami e le sfide che li attendono.

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