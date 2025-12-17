Solofra, inaugurazione del Club U.S. Avellino 1912: presente una delegazione biancoverde

Serata all’insegna dell’identità e della passione biancoverde a Solofra, dove questa sera, alle ore 19:30, verrà inaugurato ufficialmente il Club U.S. Avellino 1912.

L’evento si terrà in via Nuova Scorza, nei pressi del pub “On The Run”, e vedrà la partecipazione di una delegazione della società biancoverde, a testimonianza del legame sempre vivo tra l’Avellino e il suo territorio.

L’apertura del club rappresenta un momento significativo per la tifoseria locale, che da anni sostiene i Lupi con entusiasmo e continuità, dentro e fuori dal Partenio-Lombardi. Un nuovo punto di riferimento per i sostenitori irpini, nato con l’obiettivo di rafforzare i valori di aggregazione, appartenenza e condivisione che da sempre contraddistinguono il popolo biancoverde.

L’inaugurazione sarà anche un’occasione di incontro tra tifosi, dirigenti e appassionati, nel segno di una fede che va oltre i risultati del campo e continua a crescere attraverso iniziative come questa.

Solofra accoglie così ufficialmente il suo Club U.S. Avellino 1912, aggiungendo un nuovo tassello alla rete di realtà che sostengono e accompagnano il cammino dei Lupi.