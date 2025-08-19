Riflessi dell’Anima”: a Lauro la scultura di Sebastiano Acerra nel segno del Lauro Festival 2025

LAURO — Sarà inaugurata giovedì 21 agosto alle ore 21.00 la mostra di scultura “Riflessi dell’Anima” di Sebastiano Acerra, inserita nel programma del Lauro Festival 2025. L’evento, ospitato nel borgo lauretano, è promosso dall’Associazione Culturale Fonte Nova con il patrocinio del Comune di Lauro.

La serata d’apertura si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco R.S. Boglione, seguiti dall’intervento di Fabio Niola, relatore e artista.

Il percorso espositivo accompagna il pubblico in un viaggio tra materia e emozione: il ferro, elemento centrale del lavoro di Acerra, diventa strumento per raccontare legami, memorie e riflessioni interiori, in un equilibrio tra intimità e attualità.

Con “Riflessi dell’Anima”, il Lauro Festival 2025 conferma la sua vocazione a intrecciare linguaggi artistici diversi, trasformando il borgo in un laboratorio vivo di cultura e creatività.